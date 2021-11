Ensicaen : la réussite au bout du clavier

"En 1997, la première promotion d’ingénieurs de l’option Monétique et sécurité informatique se voyait remettre le précieux diplôme," se souvient Guillaume Boitier, directeur du département des relations industrielles à l’ENSICAEN. La monétique désigne l’ensemble des techniques informatiques permettant d’effectuer des transactions sécurisées par carte bancaire. "Aujourd’hui, le règlement par Internet ou par téléphone mobile explose, et cela fait quinze années que nos ingénieurs participent activement à rendre ces paiements plus sûrs".



Leader en monétique

L’ENSICAEN est le leader sur ce secteur, cette école ayant été l’une des premières à s’y intéresser. "Nous proposons trois formations équivalentes au niveau master." La formation d’ingénieur classique, en trois ans, s’obtient après deux ans de classe préparatoire; le master spécialisé, après une licence pro, en une année. "Nous avons aégalement élargi les origines de nos étudiants en ouvrant une formation d’ingénieur en alternance, en partenariat avec l’ICEP-CFA et des entreprises, ce qui permet aux élèves qui ont fait un DUT ou un BTS d’intégrer l’école."

Chaque année, près de 80 étudiants sortent diplômés de l’ENSICAEN, et depuis 1997, l’école a formé plus de 650 ingénieurs. "Les besoins des entreprises dans ce secteur sont importants, ce qui promet un plein emploi aux jeunes diplômés". Les diplômés de l’école représentent un quart des ingénieurs de monétique en France. L’ENSICAEN est reconnue partout et les Caennais apportent beaucoup au domaine de la monétique. "L’un de nos doctorants,Romain Giot, a notamment mis au point un système révolutionnaire qui permet à l’ordinateur de reconnaître son utilisateur selon sa façon d’écrire sur le clavier ! Tout le monde s’y intéresse".