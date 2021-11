Conseil régional : bilan de mandat à Alençon

Le président de région Laurent Beauvais insiste: "cette tournée, on la fait hors période électorale, on a rien à vendre".

Ce jeudi soir 6 décembre, devant une salle comble, le président et plusieurs élus régionaux ont tenu leur 7e réunion de compte-rendu de mandat. Pour expliquer le rôle et les compétences de l'assemblée régionale "même si on sent que le public connait de mieux en mieux nos missions" précise Laurent Beauvais.

Il s'agit d'un travail pédagogique sur les actions de la région qui concernent la vie quotidienne : carta'too, livres gratuits, tarifs ferroviaires aidés, formation d'aides soignantes, ...

Cette réunion a également permis d'expliquer quelques grands projets des années à venir : la gare SNCF d'Alençon, le CFA du Bâtiment, et les JEM 2014. Enfin, le public a pu poser ses questions jusqu'à très tard dans la nuit.

Les prochaines réunions de bilan de mandat auront lieu le mardi 11 décembre à Argentan et le mercredi 12 à L'Aigle.

Ecoutez ci-dessous Laurent Beauvais :