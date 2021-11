La table de la semaine : Oncle Scott’s à Mondeville

C’est tout juste si l’on n’a pas envie de faire résonner ses éperons en poussant la porte du nouvel Oncle Scott’s, installé derrière le bowling de Mondeville. Le bois omniprésent et la grosse mise en scène des lieux y participent. Au choix, vous pouvez manger au saloon, dans un caravansérail ou même en prison. Vous prendrez un apéritif ? Il est à 1 euro le midi !

Un pain de viande cajun

La carte ne manque pas de propositions, et elle nécessite d’y réfléchir à deux fois. Ce midi, j’hésite entre une des nombreuses formules : les plats de la Speedy (entrée ou dessert, plat et boisson à 9,70 euros) et de la Française (entrée+plat+dessert+ boisson à 10,50 euros) sont à choisir entre jambon grillé, steack haché ou salade canadienne. Une autre formule, la "Scott", propose une entrée, un plat et un dessert choisis parmi toute la carte à 18,50euros.

J’opte pour cette liberté et mangerai donc un "Into the Dip", assiette de mélange "d’onion rings", de beignets et d’un "pain de viande cajun". C’est à tester. A suivre, un des burgers spécialités de la maison, qui s’est fait une place parmi les franchises normandes à succès. Le Vladimir burger associe avec brio le guacamole, le chèvre et la viande parfaitement cuite. C’est assez original et c’est copieux comme il faut. Pour terminer, un irish coffee ou des profiteroles ont fait l’affaire.

Pratique. Oncle Scott’s, 6 rue Charles de Coulomb, à Mondeville (près du bowling). Tél. 02.31.82.53.58.

Toutes nos idées restos sont ici