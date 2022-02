Le corps en mouvement perpétuel

D'origines congolaise, japonaise et française, neuf danseurs sont réunis par Héla Fattoumi et Eric Lamoureux pour une symphonie sur l'altérité. Le mélange des univers et des danses vient comme une opposition au débat qui voudrait entériner la notion d'identité comme figée et exclusive. La musique du multi-instrumentaliste Camel Zekri et de la soprane Dominique Chevaucher se déploie entre traditions et improvisations et s'allie aux danseurs dans une mise en scène débordante d'énergie, étincelant d'échanges. Teintée d'électro, elle bruisse et court dans ce vaste champ d'extensions corporelles où une mondialité future s'esquisse. Le 17 décembre, 19 h, à la Halle aux Granges, 13 rue du Carel, à Caen. Entrée libre sur réservations, tél. 02 31 85 73 16.



Galerie photos