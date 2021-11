Sotteville (76) : la conductrice part sans payer son plein d'essence

C'est pour grivellerie (partir sans payer) dans une station service du boulevard industriel à Sotteville-lès-Rouen que les forces de l'ordre ont été appelées ce mardi 4 décembre, vers 20h10. Des dégradations ont également été faites sur des panneaux publicitaires de la station.

La police s'est placée à l'angle du boulevard industriel à Saint-Etienne-du-Rouvray et de la rue Olivier Goubert, pour repérer et intercepter le véhicule fautif, immatriculé dans l'Eure. La voiture ne tarde pas à être en vue et interpellée.

La conductrice, âgée de 28 ans et originaire de Vernon est en annulation de permis. Avec elle dans la voiture se trouve un jeune Rouennais de 27 ans. Tous les deux ont été ramenés à l'hôtel de police. Il est apparu par ailleurs que la conductrice avait 0,96 gramme d'alcool par litre de sang. Elle a été placée en garde-à-vue.