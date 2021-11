Il est 00h30, ce jeudi, à Sotteville-Lès-Rouen. Un couple est à un distributeur de billets, place Voltaire, pour retirer de l'argent, lorsque deux individus au visage dissimulé surgissent et les menacent avec une arme de poing. La femme sort alors un couteau, du genre opinel et fait fuir les individus. Plus que peur que de mal.