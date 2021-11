Rouen : quatre personnes dans une voiture volée sur un parking

C'est l'aspect accidenté de la voiture qui a intrigué cette équipe de police secours, de passage rue Albert Dupuis, à Rouen. Il est 1h40, ce mercredi 5 décembre et un véhicule amoché circule sur un parking. Les policiers décident de le contrôler.

Agé de 33 ans et originaire de Rouen, celui-ci avoue qu'il ne peut pas présenter les papiers du véhicule pour la simple raison qu'il vient de le trouver, les clés sur la portière, sur un parking du centre et a donc décidé de faire un tour avec. Il dit ne pas connaître le propriétaire du véhicule et ajoute qu'il n'a pas non plus le permis de conduire.

Trois personnes, habitant à Rouen, se trouvaient avec lui dans le véhicule : la passagère avant est une jeune Rouennaise de 23 ans, les deux passagers arrière sont une jeune femme âgée de 25 ans et un homme de 24 ans.

Ils ont tous les quatre été conduits à l'Hôtel de police. Des tests d'alcoolémie ont révélé que le conducteur avait 1,86 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour recel et vol de véhicule, défaut de permis et conduite en état d'ivresse.