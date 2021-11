Guide d'achat du sapin de Noël 2012

Opter pour le sapin naturel

Le sapin artificiel est à éviter. On pourrait penser que ce produit est plus rentable face aux sapins naturels car il peut être réutilisé d'année en année. Cependant, le sapin artificiel n'a qu'une durée de vie limitée, en moyenne, à trois ans, en fonction de l'entretien. L'arbre perd vite de son lustre et est jeté rapidement. De plus, la production des sapins artificiels est également néfaste pour l'environnement et utilise beaucoup de pétrole. Mieux vaut donc opter pour un sapin naturel. Les consommateurs n'ont pas de craintes à avoir concernant la déforestation, puisque les sapins vendus à Noël ont été spécialement cultivés pour l'occasion.

Replanter après les fêtes

Les ménages qui opteront pour un sapin en pot doivent garder à l'esprit que l'arbre doit être replanté rapidement après les fêtes. L'idéal est donc d'acheter le conifère peu avant Noël et de le replanter quelques jours plus tard. En effet, rares sont les sapins qui résistent au chauffage et aux décorations. Les racines ont tendance à s'assècher faute de place dans le pot, et reprennent mal dans la terre après plantation.

Jouer l'originalité

Cette solution s'adresse à tous ceux qui peuvent se passer d'un sapin pour Noël, mais pas de décorations. L'alternative aux sapins de Noël peut être de décorer une plante d'intérieur. Sous les décorations, la plante d'intérieur prend des allures de sapin de Noël. Autrement, il existe le sapin d'intérieur permanent, plus connu sous le nom de sapin de Norfolk. Ce sapin vit toute l'année à l'intérieur, à condition de respecter certaines exigences de luminosité et de température.