A l’écoute des victimes de violences

"Nous recevons principalement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Je trouve que ce poste, créé fin 2007, est un maillon indispensable entre les services sociaux et les services de police. Nous pouvons accueillir les victimes avant ou après un éventuel dépôt de plainte", précise Elise Gauthier. Les personnes peuvent venir la voir directement ou sur les conseils d'un policier. L'assistante sociale a pour rôle d'expliquer "ce qu'un dépôt de plainte engage". Si une victime n'est pas prête à déposer plainte, elle peut toujours le faire plus tard. "Les victimes sont rassurées car je leur apporte une écoute et un réel soutien." Dans le cadre de cette activité, Elise Gauthier et Céline Tribert, la titulaire du poste, ont reçu plus de 400 personnes depuis le début de l'année. Un chiffre stable puisque 436 victimes ont rencontré l'assistante sociale de la police en 2008. Ce poste, qui a failli disparaitre, a été reconduit jusqu'en juin 2010. Depuis le début de l'année, 196 plaintes pour violences conjugales ont été déposées à l'Hôtel de Police de Caen.



