Cinéma : à l'affiche cette semaine, "Les mondes de Ralph"

Après DreamWorks, c’est au tour de Disney de sortir son film pour les fêtes de Noël. Et c’est le monde des jeux vidéo que le studio, sous la houlette de John Lassetter, a choisi de prendre comme décor. Avec un scénario très inventif et truffé de trouvailles réjouissantes - telle cette réunion de méchants anonymes -, ce film offre une plongée dans un univers, certes spécialisé, mais qui enchantera, néanmoins, petits et grands… et ceux qui n’y connaissent rien.

Car ce film raconte une histoire d’émancipation et de découverte de sa vraie nature. Le héros, las d’être considéré comme un méchant, va tout mettre en œuvre pour dépasser ce destin tout tracé. L’animation est très réussie, avec de multiples détails cocasses, les personnages sont attachants, en particulier la jeune Vanellope au minois si mignon, et l’ensemble est un pur bonheur.

Mais, comme pour la plupart des films d’animation américains, le rythme est beaucoup trop rapide et l’histoire trop impressionnante pour les tout-petits.

Film d’animation américain. De Rich Moore, avec les voix de John C. Reilly/François-Xavier Demaison (Ralph-la-Casse), Sarah Silverman/Dorothée Pousséo (Vanellope Von Schweetz), Jack McBrayer/Donald Reignoux (Felix), Jane Linch/Isabelle Desplantes (Sergent Calhoun) (1 h 41)