Tendance Sports : à la découverte du kitesurf...

Entre mer et air, Wilfried nous emmène à la découverte d'un sport qui fait de nombreux adeptes dans le nord-Cotentin par exemple... Le kitesurf, aussi appelé kiteboard ou flysurf, est une activité aérotractée inventée dans les années 90 par les 2 frères Legaignoux, d’origine Bretonne et Manu Bertin qui vit paisiblement à Hawaï.

Dans ce sport, le kitesurfeur est donc tracté sur l’eau grâce à l’énergie générée par son cerf volant, une aile aux dimensions variables. La surface de l’aile dépend de la force du vent : plus il est soutenu, plus l’aile sera petite. Les surfaces évoluent en général entre 6m2 pour les plus petites et 20m2 pour les plus grandes.

Freeride ou freestyle

Ce principe de traction ouvre alors le champ des possibles. On peut tout faire : glisser sur l’eau en mode freeride, c’est à dire simplement pour le plaisir de glisse, sauter et effectuer tout un tas de manoeuvres et de rotations pour le côté freestyle du sport.

Il est aussi possible de surfer et donc de retrouver des sensations similaires à celles du surf classique. Pour chacune de ces disciplines, il existe plusieurs compétitions, la plus connue étant le mondial du vent qui se déroule à Leucate, au port la Franqui.

Chez nous où peut-on pratiquer ?

Si tout le monde sait ce que c'est que le kitesurf, peu savent en revanche que les côtes de la région regorgent de terrains de jeux parfaits pour les amateurs de ce sport. A vrai dire on peut en faire dans n’importe quel endroit, à partir du moment où il y a de l’eau et du vent. En Normandie, avec près de 500 km de côtes, le choix est large.

Que ce soit en Manche ou dans le Calvados, les possibilités sont très nombreuses. Les endroits les plus connus sont Siouville, Sciotot, Urville Nacqueville, Ouistreham et Cabourg. Pour ceux qui habitent dans les terres, sachez qu'il est possible de pratiquer le kitesurf sur les lacs.