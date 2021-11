7 nouvelles dates pour la tournée de Mylène Farmer

"Timeless 2013" est l'un des évènements musicaux de l'an prochain pour les fans de Mylène Farmer. Aujourd'hui ce sont près de 300.000 tickets écoulés depuis l'ouverture de la billetterie au mois d'octobre dernier.

Vous avez le choix parmi 38 dates en France, Belgique, Suisse et Russie :

Paris : Bercy, les 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 septembre 2013

Lyon : Hall Tony Garnier, les 24, 25, 27 et 28 septembre 2013

Montpellier : Park&Suite Arena, les 1, 2 et 5 octobre 2013

Nantes : Zénith, les 8, 9, 11 et 12 octobre 2013

Strasbourg : Zénith Europe, les 15 et 16 octobre

Genève : Palexpo Arena, les 18 et 19 Octobre 2013

Moscou : Olimpiyski, le 1er novembre 2013

Saint-Petersbourg : SKK Arena, le 4 novembre 2013

Bruxelles : Palais 12, les 13, 15 et 16 novembre 2013

Douai : Gayant Expo, les 20, 22 et 23 novembre 2013

Toulouse : Zénith, les 26, 27 et 30 novembre 2013

Clermont-Ferrand : Zénith d’Auvergne, le 3 décembre 2013

Nice : Palais Nikaïa, le 6 décembre 2013

Le nouvel album de Mylène Farmer "Monkey me" sort aujourd'hui dans l'hexagone.