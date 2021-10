"Michael Jackson, The Immortal World Tour" en France en 2013

Mis en scène par le Cirque du Soleil, "Michael Jackson The Immortal World Tour" arrivera au mois de février 2013 en France.

La troupe a décidé de rendre hommage au "King of pop" à travers "un mélange tonique de projections, de danse, de musique et de fantaisie, qui déploie sur scène tout l’art de Michael, et met littéralement sens dessus dessous sa légendaire gestuelle. S’adressant tout autant aux fans inconditionnels de Michael qu'à ceux qui découvrent son génie créatif pour la première fois, le spectacle exprime l’essence et l’âme du Roi de la pop, et célèbre un héritage qui continue de transcender les générations" selon les déclarations de la société de production Live Nation.

"Michael Jackson The Immortal World Tour" posera d'abord ses valises à l'Arena de Montpellier les 26 et 27 février 2013. C'est ensuite au Palais Omnisports de Paris-Bercy que la troupe se produira, du 4 au 7 avril.

La billeterie ouvre le 30 octobre.