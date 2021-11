Sorties en Basse-Normandie pour le week-end du 1er et 2 décembre

Samedi 1er décembre



Après deux semaines chargées au Normandy à Saint-Lô avec les venues d’Asaf Avidan, Dominique A ou encore Mathieu Boogaerts, place aux découvertes et à l’accueil de la Tournée des Trans. Trois groupes sont programmés : Alphabet, The 1969 Club et Bow Low.

Soirée d’hiver des Art’Zimutés à la salle de l’Europe de Tourlaville, sous forme de repas-concert.

En football, le SM Caen se déplace à Dijon pour la suite du championnat de Ligue 2. Match à suivre en fil rouge sur tendanceouest.com à partir de 14h. Le prochain match à domicile sera face à Monaco le 11 décembre.

Dimanche 2 Décembre

One-woman show à Rémalard avec la Lionne de Belfort à l'Espace Mirabeau. On a pu la voir aux côtés de Smaïn dans Les Fourberies de Scapin, au cinéma dans Promotion canapé ou encore à la télé dans Julie Lescaut.

Marché au foie gras normand à Epron! Venez découvrir les producteurs de la région de 9h30 à 12h30 place Francis Bernard.

A Granville, un marché artisanal sera monté dans le Cadre du Téléthon. 30 exposants seront installés salle de hérel de 10h à 18h. Entrée Libre. La même animation est prévue à Isigny-le-Buat dimanche à l'espace culturel de 10h à 18h, sur le thème jeux, jouets, gastronomie.

Le rappeur Orelsan est de retour dans sa région d'origine, plus précisément au Zénith de Caen à 19h.

Tout le week-end

Derniers jours pour profiter de Festi Flers ! 120 commerçants vous attendent pour les achats de Noël. Récupérez chez eux des tickets pour participer au tirage au sort. Plus de 15.000€ de cadeaux sont mis en jeu dont une voiture. Profitez du petit train dans les rues, de la visite du père Noël samedi et vous pourrez assister à des démonstrations culinaires organisées par des professionnels dimanche.

Pièce de théâtre jeunesse à Hérouville Saint Clair, la Reine des Neiges. Une petite fille perd son meilleur ami, enlevé par la Reine. Dans son voyage pour le retrouver, elle grandit. Représentations à 15h et à 19h30 samedi et 15h dimanche. Tarifs de 14 à 24€.

La semaine du cinéma ethnographique continue jusqu'à dimanche à Caen. Cette 18e édition, organisée par le Crecet, porte sur le thème de la famille et de la transmission. Les séances sont programmées au cinéma Lux. Plus d'infos sur www.crecet.fr

Tout ce week-end, le 7e salon des vins et de la gastronomie continue dans le hall de la cité de la mer de Cherbourg. Une soixantaine d'exposants de la région et de toute la France vous feront déguster leurs spécialités. RDV de 10h à 19h.

A partir de samedi et tous les week-ends du mois de décembre, les petits Caennais pourront rencontrer le Père Noël dans son chalet sur la Place Saint-Sauveur. Les enfants pourront lui confier tous leurs souhaits et tous leurs secrets de 15h30 à 18h30.