Roger Jouet : dix siècles de littérature en Normandie

Agrégé d'Histoire, il a enseigné à Vire puis est devenu maître de conférence en Histoire du Moyen Âge, de 1969 à 2002 à l'Université de Caen. Il fut successivement maire, conseiller régional de Basse-Normandie et vice-président du Conseil général. Homme politique, professeur émérite, cet insatiable lecteur a consacré une partie de son temps à l'écriture. Six ouvrages sont nés de sa main, dans lesquels il évoque l'histoire de la Normandie. Aujourd'hui, ce n'est pas sans humour ni sens critique qu'il raconte les vies des écrivains du Xe siècle à nos jours dans son livre paru chez Orep Editions.Recenser tous les écrivains qui ont tenu la plume en Normandie aurait été illusoire. L'auteur a opéré un choix grâce à des critères comme l'origine normande ou le séjour d'une certaine durée d'auteurs en Normandie. Ainsi, Gaston Leroux, né à Paris a passé son enfance au Tréport. Les rapports entretenus par les auteurs avec la Normandie ont également été privilégiés afin de déterminer l'influence qu'elle a pu avoir sur leurs oeuvres.Quelques géants de la littérature ont eu avec la Normandie des liens suffisamment forts pour que leur vie et leur oeuvre en soit marquée, à l'image de Victor Hugo, Boris Vian, Françoise Sagan ou encore Jacques Prévert. Cet ouvrage est une ode aux écrivains.

Un second ouvrage

Un second livre de Roger Jouet, intitulé “Histoire de la Normandie”, écrit avec Claude Quétel (historien et ancien directeur de recherches au CNRS) vient d’être réédité.Riche de 130 dates, il présente un récit qui ne néglige aucun aspect de notre histoire.



