En piste sur la patinoire de Noël !

Jusqu'au 3 janvier, la place du Théâtre accueille une patinoire. Débutant, pas de panique, des luges sont là pour vos premières glissades. Le prêt de patins est gratuit (port de gants obligatoires).

Ouverte jusqu’au 18 décembre les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h, les mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h et les dimanches de 10h à 12h30 et de14h à 20h. A partir du 19 décembre, ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h et les dimanches de 10h à 12h30 et de 14h à 20h.





