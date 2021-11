Liz Cherhal en live à Brehal ce Vendredi

Sur un ton jubilatoire elle nous fait découvrir avec ravissement un univers à la fois léger et grave, cynique et tendre. Ses chansons pétillent de drôlerie et s’enivrent de cruauté.



D’une voix pure avec un humour glacial et une émotion à fleur de peau, Liz chante la vie, la folie, l’amour, elle raconte des maux par ses mots, parfois doux, parfois mordants.



Liz Cherhal a remporté plusieurs prix dont le Prix du jury des Découvertes du festival ‘ Alors… Chante ! ’ 2012, le Prix Jacques Brel 2012 et le Prix Académie Charles Cros 2012.

Ecoutez Patrice de Bréhal Animation nous parler de cette jeune artiste.