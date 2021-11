Dans sa poule, Rouen retrouvera Kinheim (Hollande), Rimini (Italie), Draci Brno (République Tchèque), Paderborn (Allemagne) et Barcelone (Espagne). La compétition aura lieu du 3 au 8 juin prochains. "Cette poule ma plait. Elle est à notre portée. On a un très bon collectif et un team spirit, ce qui nous permet de relever tous les défis", a commenté Xavier Rolland, le président des Huskies.