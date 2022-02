Remue ménage à l’Espace Tandem

'Remue ménage au pôle nord” est une production pour les enfants de 3 à 12 ans. Noël arrive à grands pas mais dans le village de Krux la Garenne, le père Noël exagère! Il fanfaronne mais rien n'est prêt. Il a oublié ses rendez-vous, les rennes ont un début de bronchite et les lutins sont en grève. Sera-t-il à l'heure le jour J ? Heureusement, mère Noël va prendre les choses en main et va participer au voyage. Dimanche 13 décembre, à 11h et à 16h30, à l'Espace Tandem, 8, rue Nicolas Oresme, à Caen. Tél. 02 31 29 54 54.



