La langue normande a son dictionnaire

L'auteur, Eric Marie, diplômé en linguistique romane à l’université de Caen, aujourd’hui retraité et résidant dans le nord-Cotentin, livre le résultat d’une quarantaine d’années d’enquêtes et de collecte. Pour son travail, il a reçu le Prix littéraire du Cotentin, vendredi 23 novembre.

Quatre langues

Pour permettre au lecteur de s’approprier au mieux cette langue très peu usitée, de larges analyses concernant la phonétique, la morphologie et la syntaxe alimentent le contenu de cet ouvrage étonnant. Refusant de se contenter de la matière première, Eric Marie a mis une "demi-douzaine d’années pour finir ce travail à cause des nombreuses relectures et synthèses à élaborer".

"S’il faut distinguer quatre zones linguistiques différentes sur l’ensemble de la Normandie, le normand dans son ensemble tombe en désuétude et il aurait fallu que l’Education nationale mette en place des cours à l’école pour le préserver", estime Eric Marie qui a décidé de se focaliser sur le normand du Cotentin.

Audio > Eric Marie, aujourd'hui retraité et résidant dans le Nord Cotentin, regrette que le normand tombe en désuétude et qu'il ne soit pas plus valorisé...