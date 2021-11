La recette du dimanche : salade jurassienne

Pour 6 personnes



Préparation : 30 mn

Cuisson : saucisse 20 mn

Ingrédients :

1 mélange de salades de saison (frisée, scarole…)

24 cerneaux de noix

100 g de comté

2 tranches de jambon fumé cru

1 saucisse de Morteau

1 gousse d’ail

1 cuillère à soupe de vin jaune

Vinaigrette

Préparer et nettoyer les salades.

Plonger la saucisse de Morteau dans une casserole d’eau bouillante, et continuer la cuisson pendant 20 mn à tout petit bouillon. Puis retirer du feu, égoutter et laisser refroidir. Couper la saucisse refroidie en fines lamelles, puis chaque lamelle en 4.

Couper le comté en dés, le jambon en fines lamelles. Préparer la vinaigrette avec l’ail. Mélanger la salade, déposer dessus les lamelles de saucisse et de jambon, les dés de comté et les cerneaux de noix. Terminer en versant le vin jaune et servir aussitôt.