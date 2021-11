Le film à voir pour les enfants : Les cinq légendes

Noël approche, et les grands studios hollywoodiens sortent l’artillerie lourde. Dreamworks ouvre le bal avec cette féerie qui met en scène différents personnages mythiques des contes pour enfants - même si certains sont inconnus en France. Menée à un rythme d’enfer - peut-être un peu trop rapide pour les petits, surtout avec les lunettes de 3D ! -, cette œuvre est un festival de trouvailles visuelles et d’images superbes. En particulier, celles mettant en scène le Marchand de Sable, qui ne parle qu’avec des images en sable d’or, et celles avec le Croquemitaine et ses nuages noirs, ainsi que ses cavaliers noirs.

Chaque scène, chaque plan est un émerveillement pour les yeux, même si le rythme rapide ne permet pas toujours d’en apprécier toutes les beautés et les finesses. Quant à l’histoire, elle montre que tout enfant doit apprendre à dominer ses peurs, en s’appuyant sur ses amis. Une bien jolie façon de distraire les enfants. On regrette que la dimension spirituelle soit absente d’une fantaisie qui parle de Noël et de Pâques.

Film d’animation américain en 3D de Peter Ramsey, d’après les livres de William Joyce, avec les voix de Chris Pine/Gaspard Ulliel (Jack Frost), Isla Fisher/Nolvenn Leroy (la fée des Dents), Alec Baldwin/Miglen Mirtchev (Nord, le Père Noël), Jude Law/Boris Rehlinger (Croquemitaine), Hugh Jackman/Jérémie Covillault (Bunny le Lapin de Pâques) (1 h 37).