Rouen : la passagère du motard est décédée

Le choc survenu entre ce piéton et la moto, lundi 26 novembre, un peu avant 18h, aura donc fait deux morts. Le piéton aurait traversé la rue, à l'angle du boulevard de l'Europe et de la rue d'Elbeuf, alors que le signal était au rouge. Le motard, voulant l'éviter a fait un écart, perdant ainsi l'équilibre et chutant.

La moto est allée s'encastrer dans une barrière. Le conducteur, un homme de 47 ans est décédé sur place. Son épouse, âgée de 40 ans, qu'il transportait sur la moto a été grièvement blessée et est décédée quelques heures plus tard, à l'hôpital Charles-Nicolle.

Le piéton, un homme de 29 ans, originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, a été légèrement blessé.