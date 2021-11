Rouen : deux braquages à main armée dans la même soirée

Il est 20h, route de Neufchâtel, lorsqu'un homme pénètre dans la station Total de Bois-Guillaume-Bihorel. Un homme, ganté et le visage dissimulé par une capuche, s'est fait remettre la caisse par l'employé, soit environ 500€. Il a ensuite pris la fuite.

Un peu plus tard, vers 21h40, toujours lundi 26 novembre, deux hommes, le visage dissimulé par un foulard, sont entrés dans le restaurant Subway de la rue Armand Carrel à Rouen. Le premier s'est dirigé vers la serveuse et la fait mettre à terre, en la menaçant avec une arme de poing. Son complice, également armé, a menacé une autre serveuse et s'est fait remettre la caisse (environ 500€). Tous les deux ont ensuite pris la fuite à pied.