Un magasin braqué rue Saint-Julien à Rouen

Les voleurs ont attendu la toute fin du service pour s'attaquer à ce Carrefour Market installé rue Saint-Julien, à Rouen. Il est 22h, vendredi 15 mars, lorsque deux hommes, le visage dissimulé par une capuche, entrent dans le magasin. Le premier tient une arme de poing dans une main et une bombe lacrymogène dans l'autre. Le second, également armé d'un pistolet, passe derrière le comptoir et bouscule l'employé pour accéder à la caisse. Toutes les deux ont ensuite pris la fuite. Une enquête est en cours.