Les très mauvais chiffres de l'intérim en Basse-Normandie

Le baromètre Prisme Emploi fait état comme chaque mois des tendances du marché de l’emploi intérimaire à l’échelle nationale, régionale et départementale. Au plan national, l’emploi intérimaire est en baisse très significative, - 15% par rapport à octobre 2011.

En Basse-Normandie, c'est pire puisque l’emploi intérimaire a chuté de 16,7% par rapport à octobre 2011. En septembre, on avait déjà noté une baisse de 15,1% par rapport à septembre 2011. Depuis le début de l'année l’emploi intérimaire en Basse-Normandie accuse un repli de 13,1%.

En détail par département, on observe de très grandes disparités avec une baisse très importante de 27,1% dans l'Orne contre 15% dans le Calvados et seulement 10% dans la Manche.

Un recul qui selon le baromètre s'observe dans la totalité des secteurs d’activité, mais de façon plus marquée dans l'industrie au sein de laquelle on constate une chute de l'emploi intérimaire de près de 22%. C'est nettement plus que pour le transport ou l'intérim baisse de 4%.