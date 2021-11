Basket/LFB : Mondeville passe à côté du break

A l'image des autres sorties conclues de la sorte, la partie s'est jouée sur des détails. En l'occurrence, "deux fautes offensives sifflées dans les 3-4 dernières minutes qui suffisent à faire la différence", aux yeux d'Hervé Coudray. Mondeville s'était néanmoins mis dans de mauvaises dispositions un peu plus tôt, en ne trouvant pas une seule fois le chemin du panier au long des cinq premières minutes du dernier quart-temps. Le match avait alors tourné en faveur des Landaises, qui avaient pris jusqu'à dix points d'avance. Revenu à quatre longueurs, l'USOM n'a jamais réussi à combler davantage son retard.

"On a plutôt bien négocié le match mais on a manqué d'expérience dans le money time, devant un public chaud", reconnaît l'entraîneur mondevillais. Bien qu'il soit toujours très délicat de s'imposer à Saint-Sever, les Mondevillaises peuvent nourrir quelques regrets. Elles ont dominé l'essentiel de la première mi-temps, même sans être "dans [leurs] standards habituels en défense", dixit Hervé Coudray (36-40, 20'), mais n'ont pas suivi le plan de jeu déterminé.

"On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, à savoir réduire l'impact de Carmen Guzman, Jennifer Humphrey et Anaïs Le Gluher." La première a signé 30 d'évaluation (22 points, 8 passes décisives), la deuxième a pris 14 rebonds et inscrit 10 points, la troisième a scoré 16 points.

Trois poids lourds en perspective

Mondeville, malgré le nouveau double double de Mima Coulibaly (14 points, 10 rebonds), n'a pu s'appuyer dans la même mesure sur certains éléments. Quelques joueuses sont mêmes restées très discrètes, "trop neutres" aux yeux de leur coach. Au-delà des cas personnels, Mondeville va devoir hausser le ton pour avoir une chance de conserver son invincibilité à domicile, samedi 1er décembre contre le leader Montpellier.

Les Mondevillaises termineront la phase aller par Bourges et Perpignan, deux autres poids lourds de Ligue féminine. Actuellement sixièmes du classement, elles ne doivent pas décrocher du peloton de tête.