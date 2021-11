JR de Dallas, est mort

"A sa mort, il était entouré de ses proches", a déclaré la famille dans un communiqué. "Cela a été une mort paisible, comme il l'a souhaité".Selon le communiqué, Larry Hagman est mort vendredi en fin d'après midi dans un hôpital de Dallas, à la suite de complications de son cancer.

Il était l'un des principaux héros de la série télévisée Dallas, dans laquelle il interprétait le rôle de John Ross (JR) Ewing (bien Ewing), un homme d'affaires machiavélique et sans scrupules.La série fit les beaux soirs de la télévision américaine de 1978 à 1991 et elle a été diffusée dans le monde entier dès les années 1980.Vingt ans plus tard, "l'ignoble" JR est revenu au petit écran dans une suite de la série avec la crème de la distribution originale, son épouse trompée et bafouée Sue Ellen (Linda Grey, 71 ans) et le gentil Bobby (Patrick Duffy, 63 ans), accompagnés désormais de leurs enfants.La chaîne câblée TNT avait en effet décidé de remettre sur le métier la série à succès.

Près de sept millions de téléspectateurs regardent le nouveau "Dallas".Egalement producteur et réalisateur, Larry Hagman était né le 21 septembre 1931 à Fort Worth (Texas). Il a joué dans de nombreux films à destination du cinéma et de la télévision.Il laisse deux enfants et cinq petites filles.