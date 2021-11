Novembre est le mois du film documentaire en Basse-Normandie

Plus de 100 projections sont au programme de ce mois du film documentaire dans la région. L'occasion de s'intéresser un peu plus à ce format riche en enseignement et découverte. De nombreux documentaires sont de surcroît tournés ou produits en Basse-Normandie. Evidemment, ceux-ci seront projetés à plusieurs endroits de la région.

Apprenez en plus sur les animaux, la société ou les paysages. Le programme complet est à retrouver ici: www.moisdudoc.com ou là : maisondelimage-bn.fr ou encore en téléchargement à la fin de cet article.

Ecoutez Philippe Dauty, directeur adjoint de la maison de l'image, nous présenter la manifestation: