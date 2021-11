La jeune femme agressée en Australie est de la Manche

L'agression est verbale, mais extrêmenent violente. Nous sommes le 11 novembre dernier, la jeune femme revient de la plage avec un groupe d'amies quand elle se met à chanter dans le bus... en français.

Un passager la prend alors à partie et commence à l'insulter et à la menacer la gratifiant de phrases telles que "je vais te planter là, tout de suite, chienne" avant qu'une autre personne ne confirme en criant "Tout le monde dans ce bus veut te tuer".

La jeune française de 22 ans est originaire de la petite commune de Juilley dans le sud-Manche en Normandie. Elle a indiqué sur Twitter qu'elle ne souhaitait pas communiquer auprès des médias...

Je ne souhaite pas communiquer au sujet de cette agression auprès des médias.I don't want to answer to the press about this story.