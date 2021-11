Immobilier : les Rouennais plébiscitent Luciline

Autour des Docks 76 et du Kindarena, les immeubles d’habitation ne courent pas les rues. C’est le moins que l’on puisse dire. Or, dans les prochaines années, près de 1. 000 logements, 30.000 m2 de bureaux et 20.000 m2 de commerces verront le jour dans le futur quartier Luciline.