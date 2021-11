La Wii U de Nintendo se dévoile en Normandie

Dix-sept centres commerciaux au total accueilleront la tournée Wii U jusqu'au 13 janvier. Trois jeux seront à disposition, Super Mario Bros. U, Zombi U et Nintendo Land. Très différents, tous sont cependant censés utiliser à pleine mesure la nouvelle manette de Nintendo, le GamePad.

Doté d'un écran tactile, mélange de tablette et manette, le GamePad promet notamment de pouvoir libérer le téléviseur familial en cas de conflit sur le choix du programme. Il permet également un "gameplay asymétrique", laissant les amateurs vivre des expériences différentes lors d'une partie à plusieurs, ou encore d'afficher un menu tactile.

Plus puissante que la Wii, la Wii U sortira le 30 novembre en Europe. Le lancement marquera la première incursion de Nintendo dans l'univers de la haute définition, déjà exploitée par la Xbox 360 et la PlayStation 3. Un bon Noël s'annonce crucial pour la console, à quelques mois des révélations des prochaines machines de salon de Microsoft et Sony.