Caen 1944-1963, 20 ans pour se reconstruire

Dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir urbain de la Ville de Caen, maquettes et films réalisés lors des bombardements en 1944 et lors de la reconstruction en 1963 ressortent des cartons. Fondement d'un renouveau social, spatial et d'un changement d'époque, la reconstruction a offert une nouvelle identité à la ville. Le Caen actuel serait invisible si on ne lui superposait la capitale régionale d'hier, comme un filigrane lumineux. Des conférences et des débats réunissant professionnels et public auront lieu afin de recueillir le sentiment des habitants quant à l'avenir urbain de leur ville. C'est jusqu'au 28 février au musée de Normandie, dans l'enceinte du Château.



