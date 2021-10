Basket (N2M) : le CBC a laissé filer la victoire à Tourcoing

Cinq points à Angers, deux points à Tourcoing, et maintenant trois points à Lorient (80-77) : en-dehors de sa défaite initiale à Vanves, le Caen Basket Calvados n'est jamais très loin de la vérité en déplacement. Mais son bilan comptable est d'une victoire pour quatre revers. "Il ne manque pas grand-chose, assure Fabrice Calmon en référence à la dernière sortie de ses protégés. On n'est pas loin."

Caen, estime l'entraîneur, a réalisé une prestation digne de ses ambitions, à Lorient, samedi 17 novembre. Après un premier quart-temps de rodage (24-15, 10'), la suite a été très convaincante. Non-contents d'égaliser dès l'entame du deuxième quart-temps, les basketteurs caennais ont rapidement pris les devants. Ils ont compté jusqu'à quatorze points d'avance dans le troisième quart-temps.

Proche de la vérité

"On a pris trop de risques à ce moment-là, regrette Fabrice Calmon. On aurait dû mettre les barbelés et on ne l'a pas fait. Ils sont restés en vie en nous punissant sur chaque ballon perdu." Le constat vaut également pour la fin de match, que Caen abordait avec un crédit de huit points. Le leader lorientais a réalisé un excellent finish pour venir à bout de son coriace hôte.

"Tout n'est pas de notre faute. Ce sont encore des petits détails qui font pencher la balance en leur faveur. On progresse. Si on continue sur cette voie, on gagnera pas mal de matchs en déplacement." Avant cela, Caen disputera deux matchs à domicile, contre Vitré (samedi 24 novembre) puis Trappes.