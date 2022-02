Basket : Guillaume Ramirez et le CBC époustouflants d'adresse

Toujours devant dans cette rencontre, Caen s'est envolé en deuxième mi-temps, après vingt premières minutes plus serrées (41-31, 20'). "On a été euphoriques en attaque tout en défendant très bien, apprécie l'entraîneur Fabrice Calmon. On ne leur a pas laissé grand-chose. On avait travaillé sur leurs systèmes dès mardi et notre adresse a facilité les choses."

Adroit, le CBC l'a été de manière exceptionnelle, porté par un homme auteur d'une performance dantesque. Guillaume Ramirez a multiplié inlassablement les ficelles à trois points. Résultat des courses : 36 points marqués par le Picard, record en carrière. "C'est simple, j'ai raté trois shoots – dont un lancer-franc – en tout, dit-il. Tu joues et tu as l'impression que tout va rentrer, même en faisant n'importe quoi. Avant le match de Coupe de France la semaine précédente, cela faisait un mois que je ne mettais plus un panier à trois points. C'est revenu tout d'un coup, je prends !"

Parti sur les chapeaux de roue (17-4, 6'), Caen a quelque peu ralenti par la suite (37-31, 19') avant de refaire la différence dans le troisième quart-temps et de dérouler derrière. Les Caennais restent quatrièmes du classement à deux victoires des play-offs. Ils se rendront à Calais le 2 mars pour un choc dont la défaite est interdite.