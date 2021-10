Basket (N2M) : le CB Caen s'en mord les doigts

"On n’a pas le droit de perdre ce match dans ces circonstances, peste Fabrice Calmon. Globalement, on a fait un match très sérieux. Mais on ne peut plus s’en contenter." En tête à l’issue des trois premiers quarts-temps, les Caennais ont "dominé [leur] sujet pendant 36 minutes", eux qui étaient très loin du compte en déplacement dans le passé. Il n’a suffi que de "deux-trois minutes" de grand flottement à l’approche du money time pour que la partie bascule en faveur des joueurs locaux.

Deux tests grandeu nature

"On s’est perdu et l’adversaire a été très bon à ce moment-là." Caen recule au cinquième rang du classement avant d’affronter successivement les deux premiers : Calais samedi 10 novembre au Palais des Sports puis Lorient.