César 2013 : 32 jeunes acteurs en piste pour les prix des meilleurs espoirs

Parmi les potentiels successeurs à Naidra Ayadi (Polisse), Clothilde Hesme et Grégory Godebois (Angèle et Tony) se trouvent Matthias Schoenaerts, qui s'est distingué dans De rouille et d'os aux côtés de Marion Cotillard, Vincent Lacoste dans Astérix et Obélix : au service de sa Majesté ou encore Julia Faure et India Hair, vues dans Camille redouble. Lola Dewaere (Mince alors!) et la chanteuse Izia Higelin (Mauvaise fille) ont également retenu l'attention de l'Académie.

Liste des seize comédiennes présélectionnées :

Laurence Arné dans Bowling

Alice Belaïdi dans Les Kaïras

Agathe Bonitzer dans Une bouteille à la mer

Lola Créton dans Après mai

Alice de Lencquesaing dans Au galop

Lola Dewaere dans Mince alors !

Arta Dobroshi dans Trois mondes

Julia Faure dans Camille Redouble

India Hair dans Camille Redouble

Izia Higelin dans Mauvaise fille

Sarah Le Picard dans Alyah

Sofiia Manousha dans Le Noir (te) vous va si bien

Noémie Merlant dans L' Orpheline avec en plus un bras en moins

Alice Pol dans Un plan parfait

Clara Ponsot dans Bye Bye Blondie

Camille Rutherford dans Low Life

Liste des seize comédiens présélectionnés :

Ben dans Superstar

Emile Berling dans Comme un homme

Jonathan Cohen dans Un plan parfait

Mehdi Dehbi dans Le Fils de l'autre

Vincent Lacoste dans Astérix et Obélix : au service de sa Majesté

Benjamin Lavernhe dans Radiostars

Côme Levin dans Radiostars

Clément Métayer dans Après mai

Félix Moati dans Télé Gaucho

Grégory Montel dans L'Air de rien

Kacey Mottet Klein dans L'Enfant d'en haut

Pierre Niney dans Comme des frères

Matthias Schoenaerts dans De rouille et d'os

Mahmoud Shalaby dans Une bouteille à la mer

Stephane Soo Mongo dans Rengaine

Ernst Umhauer dans Dans la maison