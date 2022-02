Au Diplomate : derrière le bar tabac, un décor champêtre

Pénétrer entre les murs du Diplomate, c'est d'abord voir le décor d'un bar-tabac. Mais au fond de cette salle, se dessine un autre espace. Il s'agit de la brasserie, avec au beau milieu, une petite cour en guise de coin fumeur. Une table y est disposée, accompagnée de quelques chaises. Voilà qui plaira aux fumeurs relégués sur le trottoir. Surtout quand le ciel normand fait des siennes. Installé confortablement derrière une des tables du bistrot, dans un cadre étonnamment champêtre pour un restaurant du centre-ville caennais, vous pouvez compter sur Christine, Philippe et Catherine pour s'occuper de tout. Après Deauville puis Le Havre, ces Normands ont souhaité réinvestir Caen en septembre dernier. Leur plat du jour vous est servi en un temps record. C'est bon et son prix ne dépasse pas 8,50€. Un exemple avec le petit salé aux lentilles ou le jambon grillé et sa sauce au porto. Le dessert du jour prend la forme d'une bonne patisserie du meilleur effet. Le choix de fin de repas peut également se porter sur le café gourmand. Plus qu'une douceur, un florilège de gâteaux, de mousse au chocolat et de laitages sucrés, pour 4,50€. Avec la quantité en plus.

Pratique : Le Diplomate, 28, rue Guillaume Le Conquérant à Caen. Ouvert le midi. 02 31 86 20 44.



Galerie photos