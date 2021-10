Coupe de France : le groupe caennais pour Breteuil

Le coach malherbiste a d'ailleurs procédé à quelques changements pour ménager son groupe à l'occasion de la rencontre prévue demain à 18 h. Entre les joueurs mis au repos à causes de "petits bobos", les joueurs dont on ne veut pas qu'ils prennent de cartons synonymes de suspensions et ceux qui sont déjà suspendus, il a fallu faire le tri.

Alexandre Cuvillier, suspendu, Nicolas Seube et Laurent Agouazi, menacés de suspension en cas de carton jaune et Romain Poyet iront faire un tour avec la CFA qui jouera en amical contre le FC Saint Lô (CFA2).

Jérémy Sorbon et Raphaël Guerreiro qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison et qui se plaignent de "petits bobos" sont mis au repos ce week-end.

Des absences qui permettent a deux jeunes joueurs très prometteurs de faire une apparition dans le groupe pro. Mohamed Benmansour et Thomas Lemar seront du voyage dans l'Oise.

En conférence de presse ce vendredi, le coach malherbiste a communiqué le groupe et les titulaires:

TITULAIRES : Bosmel - Calvé, Pierre, Musavu-King, Raineau - Mbone, Moulin - Nabab, Tandia, Montaroup - K. Traoré.

REMPLACANTS : Perquis (g), Benmansour, Lazarevic, Lemar, Duhamel.