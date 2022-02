Caen frappe un nouveau coup

Le léger ralentissement constaté avant la mini-trêve internationale (Caen n’avait pris qu’un point sur six possibles) a été balayé en l’espace de deux rencontres maîtrisées de main de maître par une équipe qu’on peine à imaginer ailleurs qu’en Ligue 1 la saison prochaine.



Le Havre : le rival historique

Soixante-douze heures après son large succès à Nîmes, vendredi 27 novembre, Caen a donc remis le couvert dans son stade fétiche contre son rival historique du Havre, lundi 30 novembre.

Au cours d’un match rythmé et plaisant, qui opposait les deux premières équipes de L2, le Stade Malherbe a fait parler son réalisme offensif et sa solidité défensive. Auteur d’un bon début de rencontre, les Malherbistes ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par El Arabi, qui reprenait une frappe mal repoussée par le gardien havrais.

Les Caennais ont doublé la mise contre le cours du jeu en milieu de deuxième période. Le centre de l’excellent El Arabi, légèrement dévié par Nivet, a permis à Langil d’inscrire son septième but de la saison d’une reprise de demi-volée.

Depuis le retour des vestiaires, les Havrais avaient pourtant donné du fil à retordre aux locaux, sans pour autant les inquiéter outre mesure.



Du beau jeu de part et d’autre

Après le deuxième but caennais, ils n’ont pu que s’incliner. “C’était encore un gros match, quelques jours après un déplacement qui a mobilisé beaucoup d’énergie, explique Franck Dumas sur le site officiel du club. Le Havre est une équipe à l’aise à l’extérieur, mais nous avons fait ce qu’il fallait. Il y a eu de bonnes périodes et d’autres un peu plus difficiles où Le Havre a poussé. Je pense que c’était un bon match, avec du jeu de part et d’autre. Au final, il se joue sur des détails, comme souvent.”

Avec dix points d’avance sur son premier poursuivant, le Stade Malherbe de Caen s’envole littéralement en tête du championnat. C’est avec un maximum de confiance qu’il se rend à Istres, ce vendredi 4 décembre. Premiers relégables, les promus Istréens ne comptent que trois victoires à leur tableau de chasse cette saison en Ligue 2.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire