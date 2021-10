Quatre bâtiments de la Marine nationale en escale à Caen

Les quatre bâtiments seront accostés bassin Saint-Pierre et seront ouverts au public :

- samedi 17/11 : ouverture des Tigre et Jaguar de 14h à 18h.

- dimanche 18/11 : ouverture du Chacal et de l'Eglantine de 14h à 18h.

Basés à Brest et communément appelés "la ménagerie", les bâtiments écoles de la Marine nationale ont pour fonction d’assurer la formation des officiers (école navale) et des officiers mariniers chefs de quart.

L’instruction pratique est particulièrement axée sur l’apprentissage de la navigation côtière, les manœuvres courantes, la vie embarquée et le travail d’équipe. En qualité de navires d’Etat, ils participent en outre à la surveillance et à la sauvegarde des approches maritimes, et peuvent être si nécessaire équipés pour la lutte anti-pollution. Les bâtiments écoles mesurent 43 mètres et emportent chacun un équipage d’une trentaine de personnes, dont 18 élèves.