Un clinique du périnée au CHU de Caen

Autant de pathologies diagnostiquées et, dans la mesure du possible, soignées. "Il s’agit d’une réunion multidisciplinaire et mensuelle. Elle permet l’étude de cas les plus complexes. Ce qui compte, c’est de prendre les bonnes décisions".

Grâce la "Clinique du périnée", un médecin d’un établissement voisin peut solliciter l’aide des spécialistes du CHU pour une meilleure prise en charge globale du patient. "Dans le cas d’une descente d’organe par exemple, celle-ci touche la sphère urologique mais aussi gynécologique". Avant, les médecins devaient trouver un créneau pour parler du cas. Maintenant, ils ont la "Clinique du périnée" pour plus d’efficacité.