1.740 collégiens du public et du privé ont pris le départ des différentes catégories de cette épreuve annuelle, comme Nicolas, Hippolyte, et Eneocu des collèges de Bellême et Racine à Alençon, respectivement 1er, 2e et 3e du cross des garçons, sur 3.135m.

