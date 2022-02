Un président pour l’Europe

Un parfait inconnu pour tout autre qu’un citoyen belge...

Flamand (et même flamingant : partisan d’une séparation d’avec les francophones wallons), ce politicien démocrate-chrétien de 62 ans a l’art d’envelopper les choses dans des compromis et de gagner du temps en tournant les obstacles. L’an dernier, il était nommé Premier ministre fédéral, après la crise interminable ouverte par l’échec de son prédécesseur, le non moins flamingant Yves Leterme. « Herman sait ne fâcher personne », expliquent ses collaborateurs : même les Wallons lui font confiance.

Ce sont ces qualités de fin négociateur et d’ « équilibriste de crise » qui ont suscité sa désignation à la présidence du Conseil européen, dans une Union en proie aux incertitudes et divisées sur des questions essentielles. Contrairement à un Tony Blair (s’il avait obtenu la présidence européenne), Van Rompuy ne mettra jamais ses partenaires devant le fait accompli. Il ne tentera pas non plus – selon toute probabilité – de définir une grande politique commune de l’Europe sur la scène internationale...

Sur le terrain des affaires étrangères, d’ailleurs, une personnalité encore plus terne a été sélectionnée : la Britannique Catherine Ashton, désormais « haut représentant » de l’UE à l’international. Dénuée de la moindre expérience diplomatique, elle se retrouve à la tête d’une sorte de super-ministère groupant plusieurs milliers de personnes à Bruxelles. Qu’en fera-t-elle ? La question se pose. D’autant que le tropisme « atlantiste » – c’est-à-dire américain – des Britanniques ne les prédispose pas à chercher les voies d’une politique européenne autonome.... D’autre part, la représentante d’un des rares pays d’Europe à refuser la monnaie unique sera mal placée pour parler d’économie.

Réponse (prudente) des experts bruxellois : « C’est Van Rompuy qui fera le travail sur la scène internationale, puisqu’il n’aura pas de pouvoirs sérieux dans la vie interne de l’UE. Mme Ashton n’est là que pour rassurer encore plus Washington où l’on fait toute confiance aux Londoniens. »



