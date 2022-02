Plaintes au CHU : le directeur réagit

"Face aux allégations d'usage illicite de matériel médical au CHU de Caen, l'établissement entend apporter les explications suivantes :

Au printemps dernier, la direction du CHU de Caen a été informée par le Pr Hamon (un des deux médecins à l’origine de la plainte) de pratiques considérées par ce dernier comme « illicites ».

Une mission de contrôle, indépendante du CHU et mise en place par l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH), a toutefois permis de mettre en évidence dès juillet, l’absence par le CHU et pour ses propres besoins d’utilisation de dispositifs médicaux périmés et de réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique.

Compte-tenu des conclusions du rapport d’inspection rendu par la Mission Régionale d’Inspection Contrôle et Evaluation de la DRASS, il est donc faux d’accuser le CHU de réutiliser des dispositifs médicaux à usage unique pour quelconque intervention en cardiologie ou toute autre discipline au sein de l’établissement.

Le CHU de Caen ne conteste pas que certains dispositifs à usage unique, ou périmés ou à date de péremption proche aient pu être utilisés à des fins pédagogiques (et pas sur des patients) pour la formation des futurs professionnels de santé.

De même, de tels dispositifs médicaux ont pu être réutilisés par des praticiens en missions humanitaires, au bénéfice de patients de pays à législation moins contraignante.

Le CHU de Caen entend rappeler avec vigueur son implication constante dans la qualité des soins prodigués à ses patients et le respect des bonnes pratiques professionnelles, tant en cardiologie que dans l’ensemble des spécialités médicales dispensées dans l’établissement.

Dans ces conditions, et conformément aux conclusions du rapport d’inspection n’ayant retenu aucune pratique de ce genre dans l’établissement, le CHU de Caen se verra contraint de porter plainte en cas d’allégation contraire."

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire