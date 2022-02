Un symptôme qui devrait nous alerter...

Or, il s'agit d'une espèce en déclin.

Une enquête implacable, un verdict sans appel : les abeilles sont menacées d’extinction.

Vincent Tardieu se fait le porte-parole des spécialistes de l’apiculture, qui depuis des années déjà tirent le signal d’alarme.

On pourra toujours incriminer le frelon asiatique, ce “tueur d’abeilles” qui ne connaît pas de prédateur.

Mais le déclin avait commencé avant son apparition ; les causes sont donc à chercher ailleurs, essentiellement du côté de notre gestion environnementale.

Il y a donc urgence. Il nous faut agir au plus vite.



L’étrange silence des abeilles

Auteur : Vincent Tardieu

Genre : nature

Edition : Belin, 350 pages,

21,50 €





