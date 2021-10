La date limite de dépôt des offres a ainsi été repoussée au mardi 5 février 2013 par le tribunal de commerce de Rouen, qui a rendu sa décision mardi 13 novembre.

Sept candidats seraient intéressés par la reprise de la raffinerie : NetOil, le fonds souverain libyen, Alafandi Petroleum Groupe (APG), Jabs gulf energy Ltd (Irak), Tadbir energy development group (Iran) et les Suisses d'Activapro AG et Terrae International.