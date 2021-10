Idées sorties en Basse-Normandie: week-end du 10 et 11 novembre

Samedi 10 novembre

JohnDEL, sera en live au BAR JO ce soir à Alençon. Une véritable révélation musicale !



Concert du groupe LES CHEVALs à l'asso la classe à ST HILAIRE SUR RISLE. Entrée 10€.





Les Cranberries sont en concert à Caen! Le groupe Irlandais emmené par la chanteuse Dolores O'Riordan vous enchantera ! La première partie sera assurée par le groupe Kodaline, quatuor originaire de Dublin. C'est à 20h.





L'association Capriole de L'Aigle, spécialisée dans les danses, musiques, farces du Moyen-Age et de la Renaissance Française et Italienne, ouvre ses portes pourune répétition publique à 17 heures. C'est à L'Hermitière dans l'ancienne salle de classe, à côté de la mairie.





Le festival Blizz'art continue ce soir à Ciral. Au programme, IPHAZE / KAOPHONIC TRIBU / MISS SONIK / THE FORKS / TRAP et TOTAL BEURK LA SOUPE. C'est à la salle des fêtes à 14h30 puis 20h20.



La folie des années 80 s'abat sur Saint Lô ! Le "VIRE JOIGNE FC" et le "RUGBY CLUB SAINT LOIS" organisent une soirée dansante spéciale année 80 au hall expo de saint lô.

Cette soirée est animée par KING MUSIC et ALPHA MUSIC deux discos mobiles phare des année 80. Entrée à 7 euros pour une nuit de folie dans cette gigantesque boite de nuit éphémère !





Place au Rock ce soir à Lessay ! Quatres groupes font revivre les légendes pour « Lessay'n rock ». Ecoutez les « covers » de Queen, AC/DC, Téléphone et Led Zeppelin. L'entrée est fixée à 15€, à l'espace culturel.





Manu DIBANGO est en concert au Café Livres d' Athis de l'Orne. C'est à 20h30 pour plonger dans ces musiques du monde. Entrée à 10€.

Tout le week-end

Aujourd'hui, dimanche et lundi se déroulent la 9ème édition du festival "Second geste" à Saint Pair sur mer. Les arts du cirque seront une nouvelles fois mis à l'honneur avec 2 compagnies. Plus d'infos sur tendanceouest.com



Les Compagnons d'Emmaüs d'Alençon organisent leur grande vente d’automne ce week-end de 10h à 17h30 et lundi de 14h à 17h30 . 40 stands seront ouverts au public et répartis sur l’ensemble du site de la communauté au 139 chemin des planches.







Ce week-end c'est aussi le SALON DU MARIAGE et de l'EVENEMENTIEL à CAEN au Parc des Expos ! Ouverture 10h/19h .







Place au Salon Loisirs Créatifs à Bagnoles de l'Orne ! Patchwork, Scrapbooking, ateliers seront organisés sur place. RDV dans les communs du château de Bagnoles de l'Orne. Ouverture aujourd'hui de 12h à 18h et demain de 10h à 18h.







Dans le cadre de la Semaine spéciale TWILIGHT au Cinemoviking de Saint-lô, revivez les films déjà sortis. Ce soir c'est le chapitre 3 hésitation et demain révélation partie 1. Le nouveau film sera quant à lui projeté mardi en avant-première.





Ce week-end c'est la foire st martin de st hilaire du harcouët. + de 150 000 personnes attendues, 11 kms de Foire, animations dans les Rues, Salon du développement durable, de l'habitat, de l'ameublement, Foire aux Bovins, chevaux, Poneys. Ne manquez pas non plus les animations sur le Podium de Tendance Ouest où vous pourrez jouer à « Vous êtes ici », au « hit quizz » et « la voix normands » et vous faire prendre en photo par un professionnel.





Grand tournoi de Jeux vidéos organisé à GRANVILLE aujourd'hui et demain avec FIFA 13 et CALL OF DUTY BLACK OPS 2 disponible en avant première puisque ce nouvel opus de Call Of Duty sortira seulement mardi prochain. Le tournoi aura lieu Salle Madeleine Simon à Granville.





C'est ce week-end le Salon de l'habitat et de l'immobilier. Vous avez un projet , envie de changer votre intérieur, d'en apprendre plus sur les économies d'énergie ? Posez vos questions aux professionnels au Hall Expo d'Argentan. Toutes les infos sur tendanceouest.com





Port-en-Bessin organise ce week-end le festival le Goût du Large avec au programme dégustations de coquilles st Jacques, vente de coquilles st Jacques et de produits de la mer issus de la pêche artisanale Portaise, concerts de chants de marins visites guidées, conférence…)

Les enfants ne sont pas oubliés lors de ce festival avec des animations spéciales pour les + jeunes.