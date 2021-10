Saint-Pierre-de-Manneville : “Il nous faut attirer les jeunes”

Quelles sont les principales caractéristiques de Saint-Pierre-de-Manneville ?

"C’est une petite commune de 740 habitants, toute proche de Rouen, qui a la chance d’être nichée entre la Seine et la forêt. Nous hébergeons ainsi des territoires protégés, notamment par Natura 2000. C’est une vraie richesse dont j’essaie de faire prendre conscience aux habitants, qu’ils soient là depuis longtemps ou arrivés depuis peu."

Quel est le profil des Mannevillais ?

"La population du village en pleine mutation. Elle avait beaucoup vieilli il y a quelques années. Nous avons perdu des habitants, et avons été obligés de fermer l’une des classes de l’école. Il fallait inverser la tendance en attirant de nouveaux couples. Un nouveau PLU a donc été établi pour dégager de nouveaux espaces pouvant accueillir des logements. Au recensement de 2009, nous avions déjà regagné des habitants et cela continue. Actuellement, trois projets immobiliers sont sur le point d’aboutir."

Comment envisagez-vous l’avenir pour votre commune ?

"La priorité est de préserver les espaces naturels en misant sur un développement urbain maîtrisé. C’est par ce biais que nous pourrons attirer de nouveaux habitants. Nous étudions en ce moment la possibilité de mettre en place une conciergerie de village. Un lieu où les habitants peuvent trouver différents services mais surtout qui permet à tous de s’y rencontrer. Si le projet s’avère viable, nous aimerions le voir aboutir d’ici à fin 2013."

Ne craignez-vous pas que Saint-Pierre-de-Manneville se transforme en cité dortoir ?

"Il y aura forcément des mouvement de population pendulaires. La grande majorité des actifs travaillent à l’extérieur mais nous avons la chance d’avoir des activités sur notre territoire. La commune compte en effet encore quatre grosses exploitations agricoles, des chambres d’hôtes et des gites. Le manoir de Villers attire du monde et le labyrinthe de maïs lancé cette année a rencontré un beau succès. Il y a du potentiel sur notre territoire. Nous avons la chance d’avoir des associations dynamiques et une petite école de quatre classes très bien équipée."

Que feriez-vous si vous étiez présidente de la Crea ?

"Je continuerais à travailler sur les perspectives de développement économique, c’est essentiel. Il faut développer encore davantage l’attractivité du territoire de la Crea. Enfin, je continuerais à plaider pour le contournement Est de Rouen. Il est de plus en plus à l’ordre du jour et il est grand temps qu’il aboutisse enfin."