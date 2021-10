Caen : le château de la Motte, haut-lieu du quartier de Vaucelles

Il passe presque inaperçu des passants, dissimulé par un haut mur de pierres et en contrebas du chemin de Fleury-sur-Orne, dans le quartier de Vaucelles. Le château de la Motte a pourtant de l’allure, pour qui est assez curieux pour pénétrer dans sa vaste cour carrée. Son existence est attestée depuis le XIe siècle, lorsque sa position dominante, tout au bout de la rue Montaigu, permettait au maréchal de Venoix et seigneur de Vaucelles, Millon de Venoix, de surveiller les agriculteurs faisant paisser leurs bêtes dans les prairies, qui s’étendaient alors de Venoix jusqu’au bas du plateau de Mondeville.



Quartier général des SS

Au beau milieu de la place trône un majestueux ifs, dominant de sa hauteur l’ensemble des bâtiments. Sur la droite en rentrant, le plus vieux d’entre eux conserve la maison du jardinier, les écuries et la maison du gardien de l’époque. En face, un ensemble de façades joliment disparates des XVe et XVIe siècles, largement touchées pendant la deuxième guerre mondiale où le lieu servait de quartier général aux SS, furent remis en état dans les années 60. A gauche, le long mur qui clôt le château est lui aussi plein de secrets : on raconte qu’il cachait un tunnel qui conduisait d’antan à une “maison hantée” : un ancien pavillon de chasse. Une partie de ce tunnel aurait d’ailleurs servi de refuge aux Allemands pendant la guerre.

Aujourd’hui, la propriété privée compte 28 logements, que les gardiens Monsieur et Madame Martin ont vu évoluer depuis 40 ans ! Eux aussi habitent le château de la Motte : un coin privilégié du quartier.